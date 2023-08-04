الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار أعمال الرصف والتطوير بشوارع المحلة الكبرى في الغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، جهود أحياء أول وثان المحلة الكبرى في إعادة رصف شارع البحر أحد أكبر شوارع المدينة، حيث تم وضع الطبقة السطحية في المنطقة من أسفل كوبرى بنزايون حتى منطقة الإشارة وذلك ضمن خطة محافظة الغربية  لتطوير وإعادة رصف عدد من شوارع المدينة والتي شملت تطوير شارع سكة زفتى وتأهيل الحدائق الموجودة بالجزيرة الوسطى ودهان وصيانة البلدورات والأرصفة وتأهيل الزراعات الموجودة بالشارع.

وأضاف محافظ الغربية، أنه جارٍ تطوير وتوسعة ميدان الشون إلى جانب أعمال تطوير النفق السفلي بشارع طلعت حرب بحي ثان المحلة، وعزل النفق بالكامل وإعادة تأهيله، مشيرًا بما في ذلك إلى تطوير الأعمال الميكانيكية الخاصة بأعمال نزح المياه، إلى جانب تطوير شارع طلعت حرب، من خلال تجديد الأرصفة والتشجير وإعادة الرصف ووضع نظام لصرف مياه الأمطار.

وأشار رحمي، إلى أنه جارٍ إنشاء كورنيش المحلة، حيث يتم إنشاء كوبري في المرحلة الثالثة من أعمال الكورنيش والتي تبدأ من منطقة الهويس وحتى نهاية الطريق بمحلة أبو علي.

وأكد محافظ الغربية، أنه يجري متابعة كل أعمال الرصف بكل مراكز ومدن المحافظة وفق الاشتراطات والمواصفات الفنية إلى جانب تنفيذ خطط التطوير والتجميل بها.

يذكر أن محافظة الغربية نفذَّت أكبر خطة رصف خلال الفترة من 2019 وحتى 2023، شملت رصف 649 شارع وطريق بطول 517 كم.

استمرار أعمال الرصف والتطوير بشوارع المحلة الكبري بالغربية

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