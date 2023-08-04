ضبط مصنع مثلجات بدون ترخيص و8500 لتر مواد بترولية بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفي، عن قيام الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات المعنية بالمحافظة، من تحرير 587 محضرا تموينيا متنوعا بنطاق المحافظة، وضبط 8500 لتر مواد بترولية للتلاعب في سجلات القيد بهدف بيعها بالسوق السوداء، وضبط مصنع ومخزن دون ترخيص لتصنيع المثلجات الغذائية "آيس كريم" بمدينة سرس الليان وإعدام 40 كجم أغذية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، جاء ذلك خلال حملات تفتيشية مكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أن المحاضر التموينية تنوعت ما بين 264 محضرا مخالفات للمخابز للتلاعب في أوزان ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية، وتحرير 323 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر، وخلال الحملات تم تحرير محضر جنح الباجور ضد المدير المسئول عن مخبز بلدي بناحية كفر الباجور لقيامه بتجميع كمية قدرها 10 سيكارة دقيق بلدي بقصد بيعها بالسوق السوداء والتربح دون وجه حق، فيما تم تحرير 4 محاضر جنح بمنجوف والسادات ضد أصحاب محالّ لتجارة الأدخنة لبيع سجائر مجهولة المصدر ودون مستندات وبأزيد من السعر الرسمي وضبط 550 علبة سجائر، مشيرا إلى أننا مستمرون في تنفيذ توجيهات محافظ المنوفية في شن الحملات الرقابية بمختلف المراكز والمدن والقرى لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية والأساسية وضبط منظومة الأسعار حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحالّ والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري، مؤكدا أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظا على حقوق المواطنين.