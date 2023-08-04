معهد تيودور بلهارس يشارك في المؤتمر العلمي الدولي عن حوكمة الأمن الغذائي بروسيا

شارك معهد تيودور بلهارس للأبحاث كمنظم للمؤتمر العلمي الدولي حول "حوكمة الأمن الغذائى: الإستراتيجية والحلول"، بالتعاون مع مركز الأورال الفيدرالي للبحث العلمي الزراعي التابع لأكاديمية البحث العلمي الروسية بدولة روسيا الإتحادية.

وأشار الدكتور محمد عباس شميس مدير المعهد ورئيس مجلس الإدارة في تصريح له اليوم إلى أن مشاركة المعهد تأتي فى إطار جهوده لبناء ومد جسور التعاون الدولى، وتطوير شراكات لتبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا، وتزامنا مع مشاركة مصر مؤخرا في القمة الروسية الإفريقية.

وأعرب مدير المعهد عن تقدير مصر للتعاون المصرى الروسي، مشيرا إلى التعاون المشترك مع المعاهد البحثية والأكاديمية الروسية للعلوم فى جميع الجوانب العلمية.

كما أعرب عن تطلع الجانب المصرى لاستمرار العمل كفريق واحد من أجل تعزيز التقنيات المبتكرة وخطط التوعية والبرامج التعليمية حول الأمن الغذائى.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسن السيد فليفل، الباحث بقسم بحوث البيئة بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث إلى تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة والأمن الغذائى والقضايا البيئية المختلفة، وسبل الحفاظ على القدرة التكيفية للنباتات الزراعية فى ظل التغيرات المناخية العالمية.