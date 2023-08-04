الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الاستماع لأقوال سائق اللودر تسبب في مصرع عامل بالشيخ زايد

ارشيفية
ارشيفية

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال سائق لودر تسبب في مصرع عامل في مدينة الشيخ زايد، وذكر عقب ضبطه أنه خلال عمله وقيادته اللودر، وعودته للخلف، فوجئ باصطدامه بالضحية، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

وأكد السائق اصطدامه بالعامل بالخطأ، دون قصد، نافيا تعمده الاصطدام به، كما استمع رجال المباحث لأقوال زملاء الضحية، تصادف تواجدهم بمكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة التحقيق.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص في مدينة الشيخ زايد.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة، والاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، واسجواب السائق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

رجال المباحث سائق لودر عامل مدينة الشيخ زايد غرفة عمليات النجدة مديرية أمن الجيزة

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