الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على "مسجل" تعدى على "حماته" بسلاح أبيض فى الجيزة

مسجل
مسجل

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات تداول فيديو على موقع "فيسبوك" متضمناً  تعرض سيدة للتعدى بالضرب بسلاح أبيض وضبط مرتكب الواقعة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر خلاله تضرر (أحد الأشخاص وزوجته) من تعرض الثانية بالتعدي بسلاح أبيض من قبل زوج ابنتهما بالجيزة. 

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بقيام شخص بالتعدى على والدة زوجته بسلاح أبيض محدثاً إصابتها، وبسؤال المجنى عليها قررت أنه حال سيرها بالطريق بدائرة المركز، تقابلت مع (زوج ابنتها "له معلومات جنائية" وشقيقه - مقيمين بدائرة المركز) وحدثت مشادة كلامية بينهم بسبب وجود خلافات زوجية بين الأول وبين نجلتها قام على إثرها بالتعدى عليها بسلاح أبيض محدثاً إصابتها وفرا هاربين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما اعترف الأول بارتكابه الواقعة، كما أرشد عن السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

التواصل الإجتماعى فيس بوك أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو بمديرية أمن الجيزة جهود أجهزة وزارة الداخلية عبر موقع التواصل الاجتماعي ضبط مرتكب الواقعة شرطة منشأة القناطر

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