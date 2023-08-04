الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدءًا من الغد.. جامعة طنطا تعلن جاهزية مكتب التنسيق الإلكترونى

الدكتور محمود ذكي
الدكتور محمود ذكي

أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة طنطا، عن البدء في استقبال طلاب تنسيق المرحلة الأولى بدءا من غد السبت. 

وصرح الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، بأن مكتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة، سيبدأ من غد السبت، في استقبال طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة بشعبها المختلفة ووفقا للحد الأدنى المحدد، مؤكدًا جاهزية مكتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة، موضحاً حرص الجامعة على توفير كل سبل الدعم للطلاب أثناء تسجيل رغباتهم واستخراج بطاقات الترشيح وأعمال التحويلات.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم تجهيز معامل بكلية الصيدلة بالإضافة لمبنى الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجمع الطبي للعمل طوال أيام التنسيق من الساعة ٩ صباحا وحتى الثالثة عصرا طبقا للأيام المحددة من مكتب التنسيق الرئيسي، مشيرا إلى أن هذا العام يشهد بدء قبول الطلاب للدراسة بكلية الفنون التطبيقية جامعة طنطا.

كما أكد الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، أنه تم توفير كل الإمكانات اللازمة للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور لإتمام تسجيل رغباتهم، مشيرًا إلى التزام الجامعة بتطبيق كل الإجراءات التأمينية علاوة على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب وتجهيز أماكن انتظار لأولياء الأمور، بما يضمن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان أمن وسلامة الجميع.

كما أشار الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة طنطا، إلى أنه تم تخصيص فريق من الجهاز الإدارى بالجامعة تحت إشراف أعضاء هيئة التدريب، مدربين على أعلى مستوى لمساعدة الطلاب فى إتمام تسجيل رغباتهم بنجاح، وإزالة أي معوقات قد تواجه الطلاب.

من جهته، أشار الدكتور محمد النمر، المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الإلكترونية والمعرفية في الجامعة، إلى توفير ١٢٠ جهاز حاسب آلي بالبرمجيات اللازمة وسرعات إنترنت فائقة لمساعدة الطلاب خلال مراحل التنسيق المختلفة.

رئيس جامعة طنطا جاهزية مكتب التنسيق الالكتروني بالجامعة

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