الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حملات مكبرة لضبط تجار الأسلحة فى المحافظات

الأسلحة
الأسلحة

شن قطاع الأمن العام حملات مكبرة بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي في مديريات الأمن، لضبط كافة مظاهر الخروج عن القانون والعناصر الإجرامية، وذلك في حملات استمرت على مدار اليوم.

أسفرت جهود تلك الحملات في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط  47 قطعة سلاح نارى بحوزة 31 متهما، وذلك على النحو التالي، 4 بنادق آلية، 13 بندقية خرطوش، 2 طبنجة، 28 فردا محليا، 54 طلقة مختلفة الأعيرة، 5 خزائن متنوعة، ضبط 199 قطعة سلاح أبيض.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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