عضو بالهيئة الدولية لتغير المناخ: عضوية مصر تسهم فى تمويل مشروعات حصر الانبعاثات

قال الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة عضو الهيئة الدولية لتغير المناخ، إن الهيئة هي الذراع العلمية للعمل المناخي على مستوى العالم والتي تقوم بإعداد التقارير والبحوث العلمية الخاصة بالعمل المناخي على مستوى العالم، حيث يتم الاسترشاد بنتائج تقارير هذه الهيئة في كل مجالات العمل المناخي مثل مفاوضات التغيرات المناخية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ واتفاق باريس ومراكز البحوث الخاصة بتغير المناخ والجمعيات الأهلية العاملة في تغير المناخ.

وأضاف طنطاوي، في تصريحات صحفية اليوم، عقب فوزه بعضوية المكتب التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية للتغيرات المناخية، ممثلًا عن مصر وإفريقيا لمدة ٥ سنوات بدعم من المجموعة الإفريقية ووزارتي الخارجية والبيئة، إنه لأول مرة يتم انتخاب مصر ضمن هيئة المكتب الخاص بالهيئة، مشيرًا إلى أنه تمثيل دولي مشرف سيساعد مصر على الاطلاع على أحدث المستجدات في العمل المناخي على مستوى العالم فيما يخص حصر الانبعاثات وهو مجال عمل المكتب.

وأكد أن اختيار مصر كذلك في عضوية المكتب التنفيذي للهيئة سيسهم في التنسيق الدولي مع كل الجهات المشاركة في الاجتماعات والتقارير ذات الشأن وأيضًا البحث عن فرص تمويلية وتدريبية تستطيع أن تستفاد منها دول القارة الإفريقية بصفة عامة ومصر خاصة، لافتًا إلى السعي لإيجاد فرص تدريب وفرص تمويل لمشروعات ذات صلة بحصر الانبعاثات.

وأشار طنطاوي إلى أنه سيتم العمل فورًا في إعداد التقرير التقييمي السابع للهيئة الدولية الحكومية المعنية بتغير المناخ.

وأوضح طنطاوي أن الهيئة تتكون من المكتب، رئيس الهيئة، ثم نواب لرئيس الهيئة وعدد 3 نواب و3 مجموعات عمل مجموعة العمل الأولى معنية بموضوعات علوم التغيرات المناخية ومجموعة العمل الثانية معنية بإجراءات التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ أما مجموعة العمل الثالثة والمعنية بتخفيف الانبعاثات وكل مجموعة من المجموعات تم انتخاب عدد 2 رئيس مشارك أحدهما من الدول الصناعية والآخر من الدول النامية وعدد 7 نواب رئيس لكل مجموعة ويتم توزيع الأعضاء المنتخبين على المجموعات الإقليمية أو القارات مثل إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأمريكا لشمالية وإقليم أوروبا وإقليم آسيا.

كما تم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الخاص بحصر الانبعاثات والمعنى بالنظر في موضوعات غازات الاحتباس الحراري وكيفية حصرها والآليات والمنهجيات التي يتم اتباعها في حصر الانبعاثات، مشيرًا إلى أن موضوع حصر الانبعاثات من الموضوعات الهامة التي تدرج في التقارير الوطنية مثل تقرير المساهمات الوطنية الذي يقدم في إطار اتفاق باريس وتقارير البلاغات الوطنية والاستراتيجيات الخاصة بخفض الانبعاثات بعيدة المدى.

وقال عضو الهيئة الدولية لتغير المناخ، إن الهيئة تقوم بإعداد تقرير تجميعي هو خلاصة البحوث والدراسات الخاصة بتغير المناخ على مستوى العالم وبعد نهاية كل تقرير تجميعي يتم انتخاب وتشكيل هيئة المكتب كاملة بداية من الرئيس وصولًا إلى أعضاء المكتب التنفيذي، وهو ما تم نهاية الشهر الماضي في الدورة 59 من اجتماعات الهيئة بنيروبي بكينيا وشارك فيها ممثلو حوالي 198 دولة، بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية الموجودة لكل الدول في نيروبي، وكذلك المرشحين وشهدت الانتخابات منافسة قوية على كل المناصب الموجودة في تشكيل هيئة المكتب وانتخب البروفيسور البريطاني جيم سكيا رئيسا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC).