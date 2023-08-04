صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسى على عمق العلاقات بين مصر واليونان

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على عمق وثبات العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر واليونان، والتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والمستوى المتميز من التنسيق السياسي بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع الإعراب عن التقدير لمواقف اليونان تجاه مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التعاون المثمر على صعيد آلية التعاون الثلاثي مع قبرص.

وفي صحيفة "الأنباء" الكويتية وتحت عنوان: "السيسي يبحث مع رئيس وزراء اليونان التعاون الثنائي"، قالت الصحيفة إنه خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بالعلمين الجديدة رئيس وزراء جمهورية اليونان "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، تم عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحَّب الرئيس السيسي بزيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى مصر، مجددًا التهنئة على الفوز الانتخابي الذي حققه الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية اليونانية، وجاءت نتائجها لتؤكد ثقة الناخب اليوناني في قيادة رئيس الوزراء اليوناني.

وفي صحيفة "النهار" الكويتية، وتحت عنوان "قمة مصرية - يونانية لتعزيز العلاقات وبحث قضايا المنطقة"، ذكرت أنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تم تأكيد الحرص المتبادل على سرعة تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، واستمرار دفع التعاون في مجالات التعاون العسكري والاقتصادي والثقافي، إلى جانب ملف الطاقة وما يتعلق بالغاز الطبيعي والربط الكهربائي، وكذا التعاون في قطاعات التحول الأخضر.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد موقف مصر بدعم المسار السياسي وأهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني، وخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية واستعادة ليبيا لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجانبين اتفقا في هذا الصدد على مواصلة التنسيق المكثف لمواجهة مختلف التحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة، بما يحقق آمال شعوبها في العيش في سلام وأمن واستقرار.

وتحت عنوان: "السيسي وميتسوتاكيس: تنسيق في مواجهة التحديات واستمرار التعاون الاقتصادي والعسكري" قالت صحيفة "الراي" الكويتية إنه خلال اللقاء تم تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، واتساق مواقف الدولتين في منطقة شرق المتوسط، والتأكيد على أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل إحدى أهم الأدوات في هذا الإطار.