مصرع شاب غرقا أثناء التقاط تليفونه بترعة ميت الخولي في الدقهلية

لقي شاب مصرعه غرقا إثر محاولته التقاط هاتفه المحمول من إحدى الترع بالدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطاراً من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية يفيد بورد اشارة لمركز منية النصر من شرطة النجدة بمصرع طالب بترعة ميت الخولي.

وانتقل ضباط مباحث المركز والإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع محمد إبراهيم علي العجوز، 14 عاماً، ومقيم بميت طاهر في ترعة ميت الخولي.

بسؤال شهود عيان، أكدوا أن هاتفه المحمول سقط فى الترعه وحاول النزول لالتقاطه لكنه غرق لعدم إجادته السباحة، وتم نقل الجثه لمشرحة مستشفى منية النصر تحت تصرف النيابة وحرر عن ذلك المحضر اللازم.