الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

3 مصابين بانقلاب سيارة على طريق الإسكندرية- مطروح

اسعاف
اسعاف

في حادث انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية-مطروح بالكيلو 125، أُصيب 3 أشخاص اليوم الجمعة.

فورًا تم استدعاء سيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي.

حصلت "الدستور" على أسماء المصابين: زياد عاطف عبد اللطيف (19 سنة) مصاب بجرح سطحي بفروة الرأس، رائد عاطف عبد اللطيف (9 سنوات) مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وصفا محمد المهدي (40 سنة) مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

قام الطاقم الطبي في المستشفى بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتبيّن أن حالتهم العامة مستقرة. تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

إصابة 3 أشخاص حادث انقلاب سيارة طريق الإسكندرية مطروح مستشفي الضبعة المركزي اسماء المصابين

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