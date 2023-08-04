الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.. نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

استهلاك الكهرباء
استهلاك الكهرباء

نصائح عن ترشيد استهلاك الكهرباء من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها خصوصاً بعد أن شهدت محافظات جمهورية مصر العربية ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة وتغيرات مناخية، مما جعل المواطنين أكثر استهلاكاً في الكهرباء ويتسبب ذلك في زيادة فاتورة الكهرباء، لذلك يسعى الكثيرون بشتى الطرق الحصول على نصائح عن ترشيد استهلاك الكهرباء لتخفيف الأحمال.

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حتى لا تنقطع الكهرباء.. انتبه لاستخدام هذه الأجهزة

يستطيع الأن المواطنين إتباع  نصائح ترشيد استهلاك الكهرباء لتساعدهم في التوفير ولتخفيف الاحمال الكهربائية وفقاً لتعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر، ويرصد موقع “الدستور” خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها للحصول على  نصائح عن ترشيد استهلاك الكهرباء وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

 نصائح عن ترشيد استهلاك الكهرباء

1 - عند خروجك من المنزل تأكد من إغلاق كافة الادوات الكهربائية التي تملكها في منزلك لتوفير الطاقة للإستخدام الصحيح.

2 - عند شرائك للأدوات الكهربائية تأكد من أنها موفرة للطاقة لأنها ستساعدك كثيراً وستوفر عليك حمل فاتورة الكهرباء كل شهر.

3 - تأكد من صحة الأسلاك الكهربائية الموجودة في أجهزتك لحمايه الأجهزة من التلف ولتكون مناسبة مع الاحمال الكهربائية التي تستخدمها.

4 - لا تنسى غلق باب الثلاجة لتقليل تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

5 - تجنب الفصل فى الاحمال فى وقت الذروة وفى الفترة التى يزيد فيها الطلب على الطاقة وترتفع فيها الاحمال للحد الاعلى، لذلك يجب أن تقلل من استخدام كافة الاجهزة الكهربائية في وقت واحد لتوفير الطاقة.

6 - يفضل تقليل استخدام التكييف يمكنك تشغيله لوقت قليل لتتحكم في برودة الغرفة ثم تقوم بغلقة.

7 - ابتعد عن تشغيل السخان الكهربي طوال اليوم، حيث ان يمكنك تشغيله وقت الاستخدام فقط.

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