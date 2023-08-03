الجيزة تواصل حملات ترشيد استهلاك الكهرباء.. ومواطنون يرفعون شعار الالتزام

واصلت محافظة الجيزة حملاتها على مختلف الميادين والشوارع للتأكيد على تخفيض الإنارة وترشيد الاستهلاك للكهرباء والالتزام بالمواعيد المقررة للغلق، حيث وجهت المحافظة بضرورة إطفاء اللوحات الإعلانية علي المحاور والطرق الرئيسية والفرعية وكذا لوحات المحلات التجارية المثير للإنارة، وذلك بتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وهو الأمر الذي أشاد به العديد من المواطنين وقدموا كافة سبل الدعم للوقوف بجانب الدولة، ويقول أحمد مجدي، أحد أصحاب المحال التجارية، بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، إن هناك متابعة دورية من قبل محافظة الجيزة على تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية وترشيد استهلاك الكهرباء.

وتابع أن أعمال ترشيد استهلاك الكهرباء تتم بما لا يؤثر على الرؤية حفاظا على السلامة العامة للمواطنين وأصحاب المحال بمختلف الشوارع والميادين، لافتا إلى أن الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء إجبار على كل مواطن من أجل المرور من الأزمة الحالية.

من جانبه؛ أكد جمال سعيد، أحد أصحاب المحال التجارية، بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أنه منذ إعلان ترشيد استهلاك الكهرباء وهو قرر أن يخفض من إضاءة وأنوار المحل التجاري الخاص به والاكتفاء بتشغيله في ساعات الليل فقط عقب الساعة التاسعة مساء، من أجل تخفيف الأحمال.

واستكمل حديثه قائلا: "لو كل واحد بدأ بنفسه واهتم إنه يرشد استهلاكه في الكهرباء داخل وخارج بيته وشغله الأزمة هتتحل والأحمال هتخف والأمور هترجع لطبيعتها".

وأضاف عمران عبد الرحمن، أحد المواطنين، أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدولة ومحافظة الجيزة بترشيد استهلاك الكهرباء ويظهر واضحا من خلال حملات المحافظة المتكررة، والتي تدعو أصحاب المحال التجارية، والكافيهات، بتخفيض الإنارة بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، فضلاً عن التأكد من الالتزام بالمواعيد المقررة للغلق، ذلك بجانب التأكيد على الإنارة في الشوارع والإعلانات في الشوارع والميادين وأعلى الكباري.