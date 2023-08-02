"حتى لا تنقطع الكهرباء، انتبه لاستخدام الخمس أجهزة هذه" أستاذ كهرباء يوضح

رغم أننا قد عانينا في الآونة الأخيرة من انقطاع الكهرباء لفترات متقطعة على مدار اليوم؛ إلا أننا نشعر الآن تحسن واضح في معدل انقطاع الكهرباء؛ وهو الأمر الذي يشير إلى احتمالية انتهاء الأزمة قريبًا، وبكل تأكيد هناك الكثير من السبل التي يمكن للمواطن العادي القيام بها لتقليل العبء على المحطات الكهربائية، وبالتالي العزوف عن ضرورة تخفيف الأحمال بانقطاع الكهرباء لفترة من الوقت، ما هي؟

للإجابة عن هذا السؤال تحدث الدستور مع الدكتور حافظ سلماوي – أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق - الذي قال إنه مع تحسن الأحوال الجوية بدأ التحسن التدريجي لاستخدام الكهرباء وانخفاض الاستهلاك وبالتالي التحسن التدريجي في عملية انقطاع الكهرباء، هذا بالإضافة إلى بدء ضخ كميات إضافية من المازوت لمحطات الكهرباء وهو الأمر الذي يؤكد تحسن الأمور بشكل أكبر في الفترة القادمة.

وتابع: لكن من أجل تقليل احتمالية انقطاع الكهرباء بهذه الصورة في الفترات المقبلة، يجب على المواطن في المنزل الانتباه إلى استهلاكه لخمس أجهزة رئيسية تؤثر بشكل كبير على استهلاك الكهرباء وهى الثلاجة والتليفزيون والإضاءة والتكييف والسخان وذلك إلى جانب الأجهزة الكهربائية الأخرى الموجودة بالمنزل، لكن تمثل الخمس أجهزة هذه نسبة الاستهلاك الأكبر للكهرباء منزليًا.

التليفزيون والريسيفر

وأضاف: بالنسبة للتليفزيون والريسيفر فيجب عدم تركهم مفتوحين دون أن يشاهدهم أحد مع أفضلية مشاهدة الأسرة بأكملها لتليفزيون واحد في حالة وجود أكثر من جهاز تلفاز بالمنزل، هذا إلى جانب ضرورة فصل التيار الكهربائي عن التليفزيون والريسيفر في حالة عدم استخدامهم لمدة طويلة كالسفر لعدة أيام على سبيل المثال.

الثلاجات ثاني أكبر الأجهزة استهلاكًا للكهرباء

وتابع “سلماوي” أن الثلاجات هى ثاني أكبر جهاز استهلاكًا للكهرباء في المنزل، فاستهلاك الكهرباء لا يكون للتكييف فقط، بل تأتي 50% من زيادة استهلاك الكهرباء من الثلاجات، كما أن استهلاك الثلاجات يعادل ربع الاستهلاك المنزلي للكهرباء على مدى عام لأنها تعمل على مدار 24 ساعة.

وأشار إلى أنه في فترات الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة تبدأ الثلاجات في تكثيف استهلاكها للكهرباء للمحافظة على برودتها من الداخل، فبدلًا من أن تعمل لمدة 5 دقائق وتقف لمدة 5 دقائق أخرى، إنها تعمل لمدة 7 أو 8 دقائق وتقف لمدة دقيقتين فقط.

الثلاجات مسئولة عن 12.5% من الاستهلاك

وأوضح الخبير في مجال الكهرباء لـ الدستور أن هذا الأمر يعني أن استهلاك الثلاجات للكهرباء سيزيد بنسبة 50% أي زيادة الاستهلاك المنزلي للكهرباء بنسبة 12.5%، وإذا تم قياس هذا الأمر على جميع الأماكن التي يتواجد بها ثلاجات، سنجد أن الثلاجات وحدها مسئولة عن زيادة استهلاك الكهرباء بنسبة 6% على مستوى مصر بالكامل.

التهوية والغلق السليم

وأكد الأستاذ الدكتور حافظ سلماوي أنه من الضروري للغاية ترشيد استخدام الثلاجات من خلال وضعها في مكان جيد التهوية غير مرتفع الحرارة مع التأكد من أن إطار الثلاجة الكاوتش سليم وأن باب الثلاجة يتم غلقه جيدًا، وذلك مع ضرورة تنظيف الردياتير الخلفي للثلاجة وإزالة الغبار منها لضمان عمل الثلاجة بكفاءة دون استهلاك المزيد من الكهرباء، مع إزالة الثلج من الثلاجات القديمة مرة كل أسبوع أو 10 أيام لأن تراكم الثلوج داخل الثلاجة يعمل على عزل (كويلات) التبريد وبالتالي يصبح تبريدها أضعف.

ثلاجات Inverter

ونصح “سلماوي” المواطنين أيضًا بضرورة عدم غلق وفتح باب الثلاجة إلا للضرورة أما بالنسبة للمواطنين الذين يرغبون في تجديد ثلاجاتهم أو شراء ثلاجة جديدة؛ فمن الأفضل شرائها من نوع Inverter لأن استهلاكها للكهرباء يعادل ربع استهلاك الثلاجات العادية.

فصل الثلاجة يؤدي لنتائج سلبية

وأشار إلى أن فصل الثلاجة من حين لآخر بهدف تهدئتها وتقليل استهلاكها للكهرباء لا يساعد على تقليل الاستهلاك بل أنه يزيده، وذلك لأن درجة حرارة الثلاجة ترتفع أثناء فصل الكهرباء عنها وهو ما يجعلها تستهلك كهرباء أكثر عند إعادة التيار الكهربائي إليها لكي تحافظ على درجة حرارتها الداخلية. لذلك يفضل تركها تعمل على مدار اليوم.

السخان غير ضروري في الصيف

وتابع في حديثه لـ الدستور: ليس من الضروري تشغيل السخان الكهربائي على مدار اليوم في الصيف، لذلك من الأفضل غلقه وفصل التيار الكهربائي عنه حتى لا يقوم باستهلاك الكهرباء دون الحاجة لذلك وإعادة تشغيله عند الحاجة فقط.

الإضاءة الرشيدة

وقال خبير الكهرباء: أما بالنسبة للإضاءة فمن الأفضل استخدام اللمبات الليد الموفرة للطاقة مع استخدامها وقت الحاجة فقط والانتباه إلى إغلاق الإضاءة في الأماكن التي لا يوجد فيها أحد.

التكييف

وأضاف: رغم أن هناك 30 مليون مستهلك منزلي للكهرباء، إلا أن 6 مليون منهم فقط من يمتلك تكييف أو أكثر، وبالتالي فاستهلاك التكييف للكهرباء هو مشكلة فئات معينة، ومع هذا فهو يؤثر بشكل قوي على استهلاك الكهرباء، لذلك ينبغي استخدامه وقت الحاجة إليه فقط مع ضبطه على درجة حرارة 23 إلى 25 وليس أقل من ذلك.

وأضاف "هذا مع التأكد من عدم ترك الباب أو الشباك مفتوحًا أثناء تشغيله وأن منافذ التهوية في المنزل لا تسبر الهواء للخارج مثل الشباك أو البلكونة ولزق شريط حول هذه المنافذ لمنع تسريبها للهواء. إلى جانب ذلك ينبغي تنظيف فلاتر التكييف جيدًا وعدم وضع الوحدة الخارجية للتكييف على حائط قبلي لأن أشعة الشمس ستؤثر على كفاءتها وبالتالي سيستهلك التكييف طاقة كهربائية أكبر.

فواتير عالية

ونوه الأستاذ الدكتور حافظ سلماوي إلى احتمالية ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء لشهر يوليو إلى حد كبير نتيجة الاستهلاك الزائد للكهرباء في موجة الحر وليس غلوا أسعارها وهو الأمر الذي يدخل المواطنين في شرائح استهلاكية أكبر.