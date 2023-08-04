صحيفة إسبانية: الدول الأفريقية وفى مقدمتها مصر تستثمر بكثافة لجذب السياح

قالت صحيفة"إلباييس" الإسبانية، إن الدول الأفريقية وفي مقدمتها مصر تستثمر بكثافة لجذب السياح من السوق الصيني، الذي يمثل المركز الأول في عدد السائحين الوافدين منه إلى مختلف المقاصد السياحية حول العالم.

وقالت الصحيفة: “تستثمر البلدان الأفريقية بكثافة لجذب السياح من الصين، أكبر سوق خارجية في العالم، حيث تكافح للتعافي من الخسائر التي تكبدتها خلال جائحة فيروس كورونا”.

يقول مايك فابريسيوس، متخصص في إدارة السياحة والاستشارات والتسويق في شركة The Journey، وهي شركة مقرها جوهانسبرج: "لقد قضت كورونا على جزء كبير من قطاع السياحة ، لا سيما في الأجزاء الأكثر فقرًا من العالم مثل أفريقيا ،والتي تعتمد بعض البلدان الأفريقية بشكل كبير على العملات الأجنبية التي يجلبها السياح والأموال التي ينفقونها في الأسواق المحلية، فسارة ذلك لبضع سنوات كان بمثابة ضربة قاسية للغاية ".

وتعد جنوب إفريقيا ومصر وكينيا وتنزانيا من بين الدول التي تقدم الآن المزيد من الرحلات الجوية المباشرة إلى الصين.

ففي عام 2019 قبل الوباء، قدر المجلس العالمي للسفر والسياحة أن السياحة في القارة الأفريقية سجلت معدل نمو سنوي قدره 5٪ وتمثل متوسط ​​8.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ الاستثمار المباشر في هذا القطاع حوالي 29 مليار دولار وخلق 24.3 مليون وظيفة مباشرة ، تمثل 6.4 ٪ من إجمالي السكان العاملين في إفريقيا، ومع ذلك، فإن حظر السفر Covid-19 يكلف إفريقيا ما لا يقل عن ثلث إلى نصف هذه الأرقام.

ويقول فابريسيوس الذي عمل في مشاريع سياحية في الصين ودول أخرى للأمم المتحدة والبنك الدولي، بالإضافة إلى صياغة استراتيجيات لهيئات السياحة العالمية: "لا أعتقد أن إفريقيا مكان للسياحة الجماعية الصينية، فلقد تطور السوق الصيني كثيرًا، فمن قبل كان الجميع يجمعون معًا وقيل إنهم يسافرون فقط في مجموعات كبيرة، لالتقاط الكثير من الصور في الأماكن الأكثر شهرة، ولكن مع وجود جيل جديد من المسافرين، أصبحت السياحة الصينية أكثر تنوعًا وتجزئةً ".