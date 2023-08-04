الشناوى يوجّه رسالة شكر للاعبى الأهلى وجماهيره بعد انتهاء الموسم

حرص محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة شكر لزملائه في الفريق والجماهير، مشيرًا إلى أن هذا الموسم كان تاريخيًا للمارد الأحمر.

وأنهى الأهلي موسم 2022-2023 بالفوز على المصري بهدفين مقابل هدف والتأهل إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر.

كما تمكن المارد الأحمر من التتويج ببطولات دوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز وكأس مصر والسوبر المصري.

ونشر محمد الشناوي تغريدة عبر حسابه على تويتر " موسم تاريخي للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة".

وأتم الشناوي " مع نهاية الموسم أريد أن أشكر اللاعبين الرجال والمنظومة بالكامل على المجهود الكبير طوال موسم صعب، استطعنا بحمد الله أن نضع الأهلي في مكانته".