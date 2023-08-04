الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مهرجان العلمين.. ريهام عبدالحكيم تشارك مدحت صالح غناء "حبيبي يا عاشق"

ريهام عبد الحكيم
ريهام عبد الحكيم ومدحت صالح

فاجأ المطرب مدحت صالح جمهوره بمطالبته للمطربة ريهام عبد الحكيم مشاركتها بالغناء برفقته لأغنية “حبيبي يا عاشق”، وحرص على توجيه الشكر لها نظرا لانتظاره للغناء معه.

وتفاعل الجمهور مع المطرب مدحت صالح والمطربة ريهام عبد الحكيم بغناءهما معا، وتقديم طرب عزب ومميز ليتسببا في حماس جماهيري وتفاعل كبير على خشبة المسرح.

جدير بالذكر أن أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إذاعة حفلات مهرجان مدينة العلمين الجديدة للترفيه، وذلك تماشيا مع سياسة الشركة الهادفة لتقديم خدمات متميزة لجميع أفراد الأسرة ومشاهدي قنواتها، وإيماناً منها بأهمية الترفية ضمن خطة قنواتها وبرامجها المتنوعة.

ويذاع  في العاشرة من مساء الجمعة حفل المطرب أحمد سعد على قناة "أون".

وكانت شهدت الفعاليات أيضا بطولة لكرة القدم الشاطئية شارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، فضلا عن سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وإقامة بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودوعلى هامش أحداث المهرجان.

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