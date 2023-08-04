الخارجية الروسية تعلق على إطلاق سراح ترامب من المحكمة

قالت المتحدة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "نجا" بعدما دفع ببراءته أمام المحكمة، على خلفية اتهامه بالتآمر لأجل قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر 2020، وأفضت إلى فوز خصمه الديمقراطي، وقتئذ، جو بايدن.

وأضافت زاخاروفا في بيانها الذي نشرته عبر قناتها الرسمية على "تليجرام": "لم يعد بإمكان المواطنين الأمريكيين التدخل في الانتخابات الأمريكية".

وكان موقف ترامب متوقعًا، حيث سبق له أن أنكر التآمر لأجل عكس نتيجة الانتخابات، واتهم خلفه، بايدن، بتخسير القضاء من أجل عرقلة خوضه لانتخابات الرئاسة في 2024.

ووجهت لترامب اتهامات جنائية في ثلاث قضايا، أولها شراء صمت ممثلة إباحية خلال انتخابات 2016، ثم اتهامات في قضية ثانية متعلقة بإساءة التعامل مع وثائق حكومية سرية.

أما الاتهامات الثالثة فاستندت إلى عدم اعتراف ترامب بنتائج انتخابات الرئاسة في 2020، وبذله جهدًا من أجل عرقلة تسليم السلطة.