الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طاهر محمد طاهر: فخور بكونى جزء من الموسم التاريخي للأهلي

طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر

احتفل طاهر محمد طاهر، بعد انتهاء الموسم الكروي عقب فوز الأهلي على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي بعدما حوّل تأخره بهدف إلى انتصار بهدفين مقابل هدف.

ونشر طاهر عبر حسابه على انستجرام: "الحمد لله على انتهاء موسم من أنجح مواسم النادي الأهلى، قدرنا نحقق كل البطولات وفخور اني كنت جزء من الموسم التاريخي ده".

وأضاف جناح الأهلي: "على المستوى الشخصي الموسم ده كان من أصعب المواسم اللي مرت عليا نفسياً كان نفسي أعمل فيه اكتر وأقدم مستوى أحسن لكن أن شاء الله الموسم الجاي يكون أفضل ونكمل سيطرتنا على البطولات الجاية كلها وإسعاد الملايين من جمهور الأهلي".

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