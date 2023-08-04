الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلنيسكى: روسيا أطلقت حوالى 1961 مسيرة من نوع "شاهد" ضد أوكرانيا

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الخميس، إن روسيا أطلقت ما لا يقل عن 1961 طائرة درون من نوع "شاهد" ضد أوكرانيا، تم إسقاط  العديد منها.

 

وأضاف زيلينسكي في مقطع فيديو عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "ولإسقاط أكبر عدد ممكن من هذه الدرون، نحن نعمل على امتلاك المزيد من أنظمة الدفاع الجوي .. على وجه الخصوص هذه مهمة لكل من سفرائنا، وجميع ممثلي أوكرانيا.. يجب على الجميع العمل من أجل النصر وحماية الحياة. حياة الناس وحماية أوكرانيا".

 

وفي وقت سابق من الخميس تبادلت أوكرانيا وروسيا إعلان إسقاط طائرات مسيرة فوق كييف وقرب موسكو، حيث أعلنت الأولى إسقاط نحو 15 طائرة مسيرة أثناء هجوم ليلي روسي على كييف، في ثاني استهداف للعاصمة خلال يومين، فيما أعلنت  الثانية إسقاط ست مسيرات في منطقة كالوغا الواقعة على بعد أقل من مئتي كيلومتر.

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​فلاديمير زيلينسكي مسيرات شاهد الحرب الروسية - الأوكرانية أنظمة الدفاع الجوية إسقاط العديد من الدرون الروسية

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