الكشف الطبي بالمجان على 955 مواطنًا في قافلة طبية بدمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط ، جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة ، تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفي هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أنه تم خلال يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع انعقاد قافلة بقرية المشروع بمركز كفر البطيخ، تردد عليها 955 مواطنًا تم توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان، حيث تم تحويل 10 حالات لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالة بالإضافة إلى إجراء 320 تحليلًا معمليًا وفحص 26 حالة بالأشعة و22 حالة أخرى بالسونار.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، إنه في ختام شهر يوليو 2023 القوافل العلاجية بمديرية الصحة بدمياط توقع الكشف الطبي على 7039 مواطنًا بقرى الألفي وعرب عودة وكفر سعد البلد التابعين لمركز كفر سعد وقرى عزبة جابر وعتيبة التابعين لمركز الزرقا وقرية الركابية الجديدة التابعة لمركز كفر البطيخ والتي تغطيها القوافل العلاجية لأول مرة وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة؛ لتكثيف الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحه بدمياط لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتضمنت القوافل العلاجية عيادات طبية متخصصة حيث تم الكشف على 7039 مواطنًا خلال شهر يوليو وتقديم خدمات الأشعة x-ray لـ141 مواطنًا والأشعة بالسونار لـ104 مريضًا فيما أجرى معمل القوافل 2480 تحليلًا طبيًا للدم والطفيليات وتحويل 145 مريضًا للمستشفيات لاستكمال العلاج وإنهاء إجراءات استصدار 35 قرار علاج على نفقة الدولة بالإضافة للصيدلية التي تم من خلالها صرف الأدوية بالمجان لمترددي القوافل وذلك في ظل الإجراءات الوقائية.

كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، مؤكدًا استمرار سلسلة القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق.