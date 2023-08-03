الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 20 تاجر سجائر في الغربية للبيع بأزيد من السعر الرسمي

السجائر
السجائر

تمكنت مديرية التموين في محافظة الغربية من ضبط 20 تاجرًا للسجائر، يقومون ببيعها بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية في مراكز المحافظة، حيث تم رصد تجار يتلاعبون في الأسعار بمبلغ يتراوح بين 100 و150 جنيهًا زيادة في القاروصة الواحدة.

وقاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تفتيشية بالتعاون مع مفتشي الرقابة التموينية في المديرية للتحقق من أسعار بيع السجائر بالجملة والقطاعي في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وتم خلال الحملة رصد 20 تاجرًا يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية، بزيادة تتراوح ما بين 100 و150 جنيهًا في القاروصة الواحدة.

حيث تم ضبط 10 تجار في مدينة طنطا، وعدد 6 تجار في مركز كفر الزيات، و4 تجار في مركز زفتي، وتم تحرير محاضر ضد أصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود وزارة التموين لمكافحة التلاعب في الأسعار ومحاسبة التجار المخالفين، وضمان توفير المنتجات الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين. تهدف الجهود المبذولة إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة وفقًا للتسعيرة الرسمية المحددة.

وأكد المهندس محمد أبو هاشم، أن هذه الحملة التزام الحكومة بتحقيق العدالة في القطاع التجاري ومكافحة الاحتكار والتلاعب في الأسعار. وتأمل السلطات أن تكون هذه الإجراءات الرادعة للتجار غير الملتزمين بالتسعيرة الرسمية وتحقق العدالة للمواطنين.

وأشار أبو هاشم، إلى أن التحقيقات ما زالت جارية في هذه القضية، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المخالفين، دعي أبو هاشم، المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات تتعلق بأسعار المنتجات الأساسية لضمان حماية حقوقهم ومحاسبتم.

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