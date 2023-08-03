ريهام عبد الحكيم تتألق فى غناء "أكدب عليك".. وتوجه الشكر لـ"المتحدة"

تألقت المطربة ريهام عبد الحكيم، فى غناء باقة مميزة من الأغنيات ما بين القديم والحديث، وأطربت جمهورها ضمن فعاليات مهرجان العلمين المقام حاليا بمدينة العلمين بأغنية “أكدب عليك” للمطربة الراحلة وردة.

وحرصت “ريهام” على توجيه الشكر لرئيس الأوبرا دكتور خالد داغر، ووزير الثقافة نيفين الكيلاني، كما وجهت الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مجهودها الكبير لخروج مهرجان العلمين بالشكل الذي يفخر به كل المصريين والفنانين وكل دول العالم.

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.



بدأت الفعاليات الفنية بحفل كامل العدد للنجم تامر حسني، الذي قدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه وسط هتافات الجمهور، فضلا عن قيامه بالظهور أمام جمهور طائرا في الهواء تزامنا مع عرض فيلمه الجديد "تاج"، بالإضافة إلى حفلات غنائية للنجوم نانسي عجرم وراغب علامة الأسبوع الماضي، إذ حرص "علامة" على توجيه الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد نجاح حفله بالعلمين قائلا: "بشكر الشركة المتحدة على مجهودهم في المهرجان ويسعدني أن أكون وسط جمهوري"، وحفل ضخم للنجم أحمد سعد الذي رفع شعار كامل العدد وتألق بعدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها جمهوره.



كما تشهد الفعاليات الفنية أيضا خلال الفترة المقبلة حفلا غنائيا يجمع كارول سماحة وبهاء سلطان يوم 10 أغسطس الجاري، وحفلا للموسيقار الكبير عمر خيرت في نفس اليوم، بالإضافة إلى حفل للرابر العالمي راس يوم 25 أغسطس الجاري، إضافة إلى عرض أزياء لـ"مايكل سينكو"، كما تشهد الفعاليات فى آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.