الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة المنيا: المرور على 2119 منشأة غذائية وتحرير 995 محضر للمنشآت المخالفة

حملات رقابية علي
حملات رقابية علي المنشآت الغذائية لصحة المنيا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، أن إدارة الطب الوقائي بالمديرية نفذت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية حيث مرت على 2119 منشأة غذائية وتحرير 995 محضرًا للمنشآت المخالفة، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الإدارة العامة للطب الوقائي "إدارة مراقبة الأغذية"، نفذت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، وذلك خلال شهر يوليو الماضي حيث قامت فرق مراقبة الأغذية بالمرور على 2119 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، موضحًا أن جهود الحملات.

 وأسفرت عن تحرير 995 محضرًا للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية ومحاضر أخرى وتم ضبط عدد 134 منشآت تعمل بدون ترخيص وبها نقص فى الاشتراطات الصحية وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

ومن جانبه أوضح الدكتور علي قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم سحب 321 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك بالإضافة إلى إعدام 3671 كيلو أغذية مختلفة و985 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية وضبط 4848 كيلو أغذية مختلفة و216 لتر خل لوجود تغير في الخواص الطبيعية وأضاف أنه تم استخراج 1138 شهادة صحية.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و تعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية، وضمن خطة المديرية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين مشيرًا إلى استمرار تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

حملات رقابية علي المنشآت الغذائية لصحة المنيا
حملات رقابية علي المنشآت الغذائية لصحة المنيا
حملات رقابية علي المنشآت الغذائية لصحة المنيا
حملات رقابية علي المنشآت الغذائية لصحة المنيا
حملات رقابية علي المنشآت الغذائية لصحة المنيا
حملات رقابية علي المنشآت الغذائية لصحة المنيا
حملات رقابية علي المنشآت الغذائية لصحة المنيا
حملات رقابية علي المنشآت الغذائية لصحة المنيا
حملات رقابية علي المنشآت الغذائية لصحة المنيا
حملات رقابية علي المنشآت الغذائية لصحة المنيا
صحة المنيا تحرير 995 محضر لمنشآت مخالفة المرور علي 2119 منشآة غذائية الدكتور علي قاسم مدير الطب الوقائي الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا

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