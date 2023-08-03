قندوسي: الروح القتالية وراء الفوز على المصري في الكأس

أعرب أحمد قندوسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن سعادته بالفوز على المصري في كأس مصر والوصول إلى نصف النهائي.

ووجه قندوسي الشكر للجهاز الفني وزملائه اللاعبين على التأهل اليوم، والعرض المميز الذي قدمه اللاعبون والروح القتالية التي ظهر عليها الجميع من أجل الفوز وإسعاد الجماهير.

وأضاف: «استطعنا تقديم موسم مميز رغم صعوبة المنافسة في كل البطولات، والإرهاق الذي واجهه اللاعبون بالإصرار على الفوز وتحقيق البطولات».

وأتم لاعب الأهلي حديثه:«نشكر الجمهور الذي ساند الفريق طوال الموسم وهم أول من يستحق أن نهدي له كل هذه البطولات، ونتمنى استمرار إسعادهم في الموسم المقبل».