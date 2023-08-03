الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبد العليم محمد: منظمة التحرير هي الحاضنة الرئيسية لجميع الفصائل الفلسطينية

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

قال عبد العليم محمد، مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إن الفصائل الفلسطينية بدأت بتشكيل حركة فتح، وكانت فتح التنظيم الأم لكافة الفصائل المقاومة الفلسطينية.

الفصائل الفلسطينية 

وأكد عبد العليم محمد، خلال لقائه ببرنامج “مصر جديدة” مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية “إي تي سي”، أنه بعد الانتفاضة الثانية ظهرت حركة حماس، ومنذ هذا التاريخ ظهرت المقاومة الفلسطينية على مظاهر عدة.

الجيش الفلسطيني 

وأضاف في حديثه، أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الحاضنة الرئيسية لجميع الفصائل الفلسطينية عدا عدد قليل أبرزهم حماس.

وأشار إلى أن حركة التحرير الفلسطيني قامت بتشكيل جيش يسمى بالجيش الفلسطيني، وهذه المنظمة ضمت الكثير من المنظمات الجهادية.

وذكر أن هناك مطلب فلسطيني بأن تنطوي كافة الفصائل الفلسطينية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، خاصة وأن حماس والجهاد خارج لواء هذا التنظيم.

الفصائل الفلسطينية الأهرام للدراسات السياسية اي تي سي مصر جديدة عبد العليم محمد

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