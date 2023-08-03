الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

للمصريين في الإمارات.. ننشر المستندات المطلوبة لإصدار الإقامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ترصد “ الدستور” المستندات المطلوبة لإصدار الإقامة، وذلك للمصريين راغبي السفر إلي دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لما نشرته البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

المستندات المطلوبة لإصدار الإقامة:

  • صورة شخصية حديثة ملونة ذات خلفية بيضاء للمكفول.
  • صورة جواز سفر المكفول.
  • إيصال طلب الهوية الإماراتية.
  • عقد إيجار السكن (مصدق) أو أي إثبات لملكية سكن.
  • صورة جواز سفر الضامن/المستضيف وتصريح إقامة ساري.
  • عقد العمل للضامن.
  • شهادة اللياقة الطبية للمكفول (إذا كان عمره 18 سنة أو أكثر).
  • إذن الدخول.
  • شهادة ميلاد مصدقة حسب الأصول (للأبناء).
  • صورة إقامة الزوجة (للمواليد الجدد داخل الدولة).
  • تأمين صحي أو بطاقة صحية.
  • شهادة الوفاة أو الطلاق (للمطلقة والأرملة التي تكون ضامنة لأسرتها بعد وفاة زوجها أو طلاقها).
  • ما يثبت وجود سكن (للمطلقة والأرملة).
  • ما يثبت وجود دخل يكفي نفقات المعيشة (للمطلقة والأرملة).
  • شهادة صادرة من الجامعة أو المؤسسة التعليمية تحدد مدة الدراسة (للطلاب).
الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية الإمارات العربي الإمارات العربية المتحد المستندات المطلوبة الهوية الإماراتية

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