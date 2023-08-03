للمصريين في الإمارات.. ننشر المستندات المطلوبة لإصدار الإقامة
ترصد “ الدستور” المستندات المطلوبة لإصدار الإقامة، وذلك للمصريين راغبي السفر إلي دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لما نشرته البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
المستندات المطلوبة لإصدار الإقامة:
- صورة شخصية حديثة ملونة ذات خلفية بيضاء للمكفول.
- صورة جواز سفر المكفول.
- إيصال طلب الهوية الإماراتية.
- عقد إيجار السكن (مصدق) أو أي إثبات لملكية سكن.
- صورة جواز سفر الضامن/المستضيف وتصريح إقامة ساري.
- عقد العمل للضامن.
- شهادة اللياقة الطبية للمكفول (إذا كان عمره 18 سنة أو أكثر).
- إذن الدخول.
- شهادة ميلاد مصدقة حسب الأصول (للأبناء).
- صورة إقامة الزوجة (للمواليد الجدد داخل الدولة).
- تأمين صحي أو بطاقة صحية.
- شهادة الوفاة أو الطلاق (للمطلقة والأرملة التي تكون ضامنة لأسرتها بعد وفاة زوجها أو طلاقها).
- ما يثبت وجود سكن (للمطلقة والأرملة).
- ما يثبت وجود دخل يكفي نفقات المعيشة (للمطلقة والأرملة).
- شهادة صادرة من الجامعة أو المؤسسة التعليمية تحدد مدة الدراسة (للطلاب).