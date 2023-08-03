الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على مواعيد مباريات ربع نهائي البطولة العربية للأندية

النصر السعودي
النصر السعودي

أسُدل الستار رسميًا، على منافسات مرحلة المجموعات بالبطولة العربية للأندية 2023 والتي حسمت بشكل مباشر الفرق المتأهلية، للدور ربع النهائي.

وأسفرت نتائج الجولة الأخيرة من دور المجموعات عن تأهل اتحاد جدة السعودي عن المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط محققا العلامة الكاملة على مدار الجولات الثلاثة، يليها الشرطة العراقي برصيد 4 نقاط.

أما في المجموعة الثانية فتأهل السد القطري برصيد 7 نقاط، يليها الهلال السعودي برصيد 4 نقاط.

بينما في المجموعة الثالثة فصعد الشباب السعودي، عقب تربعه على صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط، ثم مواطنه النصر برصيد 5 نقاط.

وفي المجموعة الرابعة، خطف الرجاء المغربي بطاقة التأهل، بعد احتلال القمة برصيد 9 نقاط، يليها الوحدة الإماراتي برصيد 6 نقاط.

وتشهد منافسات ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية، تواجد 4 فرق سعودية، وهم اتحاد جدة والهلال والشباب والنصر، وفريق السد من قطر والشرطة من العراق، والرجاء من المغرب والوحدة من الإمارات.

مواعيد منافسات ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية

ومن المقرر أن تنطلق منافسات ربع نهائي البطولة العربية، يومي السبت والأحد المقبلين.

السبت 5 أغسطس 2023

السد القطري & الشرطة العراقي.. السادسة مساء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية "المحالة".

اتحاد جدة & الهلال السعودي.. التاسعة مساء على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية "الحوية".

الأحد 6 أغسطس 2023

الرجاء المغربي & النصر السعودي.. السادسة مساء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية "المحالة".

الشباب السعودي & الوحدة الإماراتي.. التاسعة مساء على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية "الحوية".

وانطلقت منافسات البطولة العربية للأندية 27 يوليو الماضي، وتستمر فعالياتها حتى يوم 12 أغسطس الجاري بالمملكة العربية السعودية.

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