استعدادات وبروفات مكثفة قبل حفل مدحت صالح وريهام عبد الحكيم بمهرجان العلمين

واصلت إدارة مهرجان العلمين التحضير للحفل الضخم المقام حاليا للمطرب الكبير مدحت صالح والمطربة ريهام عبد الحكيم ضمن فعاليات المهرجان، حيث يشهد اليوم حفل غنائي كبير وحشد جماهيري حرصا على حضور الحفل.

وأجرى المطربان مدحت صالح وريهام عبد الحكيم بروفات مكثفة استعدادا لانطلاق الحفل بعد ساعات قليلة، ومن المقرر أن يشهد الحفل مفاجآت عديدة ينتظرها الجمهور من قبل النجمين مدحت صالح وريهام عبد الحكيم.

وذلك ضمن خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإذاعة حفلات مهرجان مدينة العلمين الجديدة للترفيه، وذلك تماشياً مع سياسة الشركة الهادفة لتقديم خدمات متميزة لجميع أفراد الأسرة ومشاهدى قنواتها.

ولا يعد ذلك الحفل الوحيد الذى يتم عرضه على شاشة قنوات المتحدة إذ أعلنت عن عرض أكثر من حفل عبر قنواتها ضمن إجازة الويك إند.

جدير بالذكر أنه تستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الجاري ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.



ويضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.



تقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتي تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف و مكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.