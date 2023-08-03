قناة الناس.. أمين الفتوى: الأخلاق جزء أساسى فى دعوة الرسول (فيديو)

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ الرسول (ص) علّم أمته الأخلاق، ومعظم الأحاديث النبوية تتحدث عن الأخلاق، وجزء بسيط يتحدث عن العبادات والمعاملات، لافتًا إلى أن جانب الأخلاق جزء أساسي في دعوة الرسول الذي روّي عنه "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الخميس، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة الناس، أنّ من أعظم العبادات ترك الحرام، فيجب على المسلم أن يبتعد عن الحرام ويكون عفيفًا، لأن العفة خلق حسن، لافتًا إلى أن الناس في يومنا هذا أصبحت تترك لسانها للخوض في أعراض الناس دون مبالاة منهم بأن هذا التصرف يعرضهم لغضب وسخط الله سبحانه وتعالى.

وتابع: عفيف البطن يعنى لا يدخل أبدًا طعام حرام في بيته، عفيف اليد يعنى لا تمتد يده إلى حرام رشوة أو مال حرام، الإنسان العفيف دائما يكون بعيدا عن أكل الحرام والظلم.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.