مصطفى بكرى: السودان أصبح جحيمًا.. والأطفال يموتون بسبب الحرب الحمقاء

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الأوضاع في السودان أصبحت خطيرة للغاية بسبب استمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، وأنه لا أحد يدفع الثمن سوى الشعب السوداني الشقيق جراء هذه الحرب المستعرة.

الحرب بالسودان

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ما يقرب من 4 ملايين سوداني نزحوا بسبب الحرب، قائلاً: أحذر الأمم المتحدة من مجاعة مرتقبة، بعض الأحياء خاوية تماماً من السكان، وخاصة أحياء الخرطوم بحر.

إنقاذ الشعب السوداني

وأضاف في حديثه أنه إذا استمرت الحرب في السودان، فستكون تلك الدولة الشقيقة على حافة الخطر، لذا يجب أن يكون هناك تحرك عربي وإقليمي ودولي، لإنقاذ الشعب السوداني الذي يتعرض لخطر وجود الوطن والبشر.

وتابع: "السودان أصبح جحيماً، الأطفال يموتون بسبب الحرب الحمقاء".