الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصطفى بكرى: السودان أصبح جحيمًا.. والأطفال يموتون بسبب الحرب الحمقاء

جريدة الدستور

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الأوضاع في السودان أصبحت خطيرة للغاية بسبب استمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، وأنه لا أحد يدفع الثمن سوى الشعب السوداني الشقيق جراء هذه الحرب المستعرة.

الحرب بالسودان 

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ما يقرب من 4 ملايين سوداني نزحوا بسبب الحرب، قائلاً: أحذر الأمم المتحدة من مجاعة مرتقبة، بعض الأحياء خاوية تماماً من السكان، وخاصة أحياء الخرطوم بحر.

إنقاذ الشعب السوداني 

وأضاف في حديثه أنه إذا استمرت الحرب في السودان، فستكون تلك الدولة الشقيقة على حافة الخطر، لذا يجب أن يكون هناك تحرك عربي وإقليمي ودولي، لإنقاذ الشعب السوداني الذي يتعرض لخطر وجود الوطن والبشر.

وتابع: "السودان أصبح جحيماً، الأطفال يموتون بسبب الحرب الحمقاء".

صدى البلد مصطفى بكرى الأوضاع بالسودان الحرب بالسودان الاعلامي مصطفى بكري

الأكثر قراءة

النيابة العامة تحيل المتهمين بقتل "طبيب الساحل" إلى الجنايات

مستقبل غامض.. هبوط أسعار الذهب عالميًا وثبات نسبى بمصر.. وخبراء يكشفون عن الأسباب

أسباب وأعراض الإصابة بـ"الأرتيكاريا" وطرق الوقاية

أوروبا تواجه أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء.. وأمريكا تحذر مواطنيها من الضغط على الشبكات

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 بالمدارس.. تفاصيل

ما مصير نتائج طلاب الثانوية العامة المحجوبة؟.. مصدر بـ«التعليم» يُجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى