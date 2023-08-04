برابط الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الدور الثانى بالجيزة

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الدور الثاني بالجيزة بالاسم ورقم الجلوس

كانت محافظة الجيزة، قد أعلنت منذ ساعات مضت من خلال موقعها الإلكتروني عن نتائج الدور الثاني لشهادة الإعدادية لعام 2023 عبر الرابط الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأشار الموقع الرسمى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى أن نسبة النجاح قد وصلت في المحافظة إلى ما يقرب من 84.15%، وأصبح بإمكان الطلاب والطالبات الاطلاع على نتائجهم من خلال الضغط على الرابط التالي باستخدام رقم الجلوس والاسم.

خطوات الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الجيزة

1- الدخول على موقع مديرية تعليم الجيزة من خلال الضغط على هذا الرابط.

https://www.gizaedu.net/inde x.html

2 –كتابة رقم الجلوس.

3 - الضغط على عرض النتيجة.

4 – فى نهاية الخطوات تظهر النتيجة للطالب .

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد اعتمد منذ يومان نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣.

وجاءت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية "دور ثانى" ٨٣.٦٦%، حيث بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات بالدور الثاني ٢٩٥٥٢ طالبًا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الحاضرين ٢٥٠٥٤ طلاب وطالبات بإجمالي ناجحين ٢٠٩٦٠ طالبا وطالبة.

وجاءت نسبه النجاح للشهادة الإعدادية للقسم المهني ١٠٠%، حيث حضر ١٢ طالبًا وطالبة ونجح منهم ١٢ طالبًا وطالبة، كما جاءت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية "ترم ثاني" لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.

وجاءت الاحصائيات النهائية للدورين معًا الأول والثاني الدراسي للعام الحالى 2023 كالتالي:

تقدم لأداء الإمتحانات ١٩٢٢٣٨ طالبًا وطالبه حضر ١٩٠١٠١ طالبًا وطالبه، وحصل علي الحد الأدنى للنجاح ١٨٠٧٣٨ بنسبه مئوية ٩٥.٠٧%.

وحصلت إدارة الواحات البحريه على مركز الأول على الجمهورية بنسبة ٩٩.٧٧%، ثم إدارة الشيخ زايد ٩٩.١٣%، ويليها إدارة الدقي 98.94%، والعمرانية 98.44%، وشمال الجيزة 98.18%، والعجوزة 98.18%، والحوامدية 97.75%، والعياط 97.74%، والوراق 97.71%، والهرم 97.56%، وأطفيح 97.52%، واليدرشين 97.25%، ومنشأة القناطر 97.24%، والصف 97.١٠%، وكرداسة 96.58%، و٦ أكتوبر 95.57%، وأوسيم 95.17%، وجنوب الجيزة 93.89% وأبو النمرس 86.65% وبولاق الدكرور 77.57%.