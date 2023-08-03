ريهام عبدالحكيم: مهرجان العلمين يعطي صورة جميلة لمصر ويضيف كثيرًا للفنانين

عبرت الفنانة ريهام عبد الحكيم، عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان العلمين، مشيرة إلى أنه شيء مشرف جدا لمصر ويمنحها مكانتها التي تستحقها، كما أنه متنوع ويغطي كل أنواع الفن بشكل راقٍ جدا، بمشاركة كل كبار النجوم.

وأضافت "ريهام عبدالحكيم"، في لقاء خاص عبر قناة "إكسترا نيوز"، على هامش حفلها بمهرجان العلمين: "مدينة العلمين جميلة طول الوقت، وموقعها ممتاز ومهرجان العلمين يغطي الموقع بشكل رائع، وأنا سعيدة جدا بالمشاركة في المهرجان".

وتابعت: "مهرجان العلمين يضيف الكثير للفنانين الذين يشاركون فيه، فهو يجعل مصر في مكانتها التي تستحقها ويشهد مشاركة كبار النجوم، وهو نفس ما يحدث في العالم كله، ومن ثم، يجب أن نكون على الساحة بالشكل الذي يليق بمصر".