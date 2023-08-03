الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ريهام عبدالحكيم: مهرجان العلمين يعطي صورة جميلة لمصر ويضيف كثيرًا للفنانين

ريهام عبدالحكيم
ريهام عبدالحكيم

عبرت الفنانة ريهام عبد الحكيم، عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان العلمين، مشيرة إلى أنه شيء مشرف جدا لمصر ويمنحها مكانتها التي تستحقها، كما أنه متنوع ويغطي كل أنواع الفن بشكل راقٍ جدا، بمشاركة كل كبار النجوم.

 وأضافت "ريهام عبدالحكيم"، في لقاء خاص عبر قناة "إكسترا نيوز"، على هامش حفلها بمهرجان العلمين: "مدينة العلمين جميلة طول الوقت، وموقعها ممتاز ومهرجان العلمين يغطي الموقع بشكل رائع، وأنا سعيدة جدا بالمشاركة في المهرجان".

وتابعت: "مهرجان العلمين يضيف الكثير للفنانين الذين يشاركون فيه، فهو يجعل مصر في مكانتها التي تستحقها ويشهد مشاركة كبار النجوم، وهو نفس ما يحدث في العالم كله، ومن ثم، يجب أن نكون على الساحة بالشكل الذي يليق بمصر". 

ريهام عبدالحكيم مهرجان العلمين مدينة العلمين مشرف يضيف الكثير للفنانين كبار النجوم

مواد متعلقة

ريهام عبدالحكيم تبدع بباقة من أجمل الأغنيات ضمن فعاليات مهرجان العلمين

ريهام عبدالحكيم: فخورة بالغناء على مسرح مهرجان العلمين

DMC تعيد عرض حفل تامر حسني ضمن فعاليات مهرجان العلمين

ريهام عبدالحكيم تبدأ مهرجان العلمين بأغنية "أما براوة"

ناقد فنى: دورة مهرجان العلمين الحالية استعداد للقادم.. ونتطلع للعالمية

الأكثر قراءة

البنك المركزى يرفع سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض

النيابة العامة تحيل المتهمين بقتل "طبيب الساحل" إلى الجنايات

مصرفى يكشف أسباب قرار «البنك المركزى» برفع سعر الفائدة

النيابة العامة تكشف القصة الكاملة.. كيف قُتل طبيب الساحل؟

أهالى قرية ميت أم صالح بالمنوفية يشيعون جنازة سيدة بركة السبع

وجدت أسفل عقار سكني.. أمن القاهرة يبحث في لغز جثة مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى