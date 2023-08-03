تباين أداء عملات الأسواق الناشئة.. وارتفاع جديد لمؤشر «مورجان ستانلي»

كشفت تقارير دولية عن إنهاء مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM، تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.29%، حيث وصل المؤشر يوم الخميس إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2023.

وتباين تأثير اجتماع لجان السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي على عملات الأسواق الناشئة، بعد أن قام كلا البنكين برفع أسعار الفائدة حسبما كان متوقعًا، مشيرين إلى أن قرارات اللجان ستعتمد مستقبلًا على البيانات الواردة.

وتحسنت المعنويات تجاه العملات الآسيوية، بعدما صرح الحزب الحاكم بالصين أن الدولة ستتخذ المزيد من القرارات الاقتصادية لتعزيز الطلب المحلي.

وفي الوقت نفسه، كان قرار بنك اليابان يوم الجمعة - بتعديل سياسة التحكم في منحنى العائد - تأثير على عملات الأسواق الناشئة، إذ يمهد هذا القرار الطريق أمام صانعي السياسة باليابان لإنهاء دورة السياسة النقدية التيسيرية.

وتباين أداء عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج خلال تداولات هذا الأسبوع.

و كان الراند الجنوب أفريقي (+1.86%)، الذي يُعد مقياسًا لمعنويات الأسواق الناشئة، أفضل العملات أداءً خلال الأسبوع، حيث استفادت العملة من الأنباء حول عزم الصين تقديم المزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي بهدف تعزيز الدعم الموجه لاقتصادها المتعثر. ومن الجدير بالذكر أن الراند تكبد خسائر خلال تداولات يومي الأربعاء والخميس نتيجة رفع الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة. وجاء البيزو المكسيكي (+1.81%) في المرتبة الثانية، حيث صعدت العملة نتيجة البيانات الاقتصادية التي جاءت أقوى مما كان متوقعًا، والتي تضمنت بيانات النشاط الاقتصادي، ومعدل البطالة، والميزان التجاري.

من ناحية أخرى، كان الفورنت المجري (-2.26%) أسوأ العملات أداءً هذا الأسبوع، حيث تكبدت العملة خسائر خلال جميع أيام التداول هذا الأسبوع، والتي جاءت معظمها نتيجة قرار البنك المركزي المجري بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس على الرغم من إبقاء سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 13%.

وأشار صانعي السياسة أنه من المتوقع أن يقوم البنك بخفض أسعار الفائدة مرة اخرى بعد اجتماع سبتمبر، وذلك عندما تتماشى أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة مع سعر الفائدة الرئيسي.

وجاء البيزو الأرجنتيني (-1.53%) في المرتبة الثانية للعملات الأسوأ أداء، حيث تعمل الحكومة الأرجنتينية للحصول على الشريحة التالية من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 44 مليار دولار، إذ تم اتخاذ بعض الإجراءات يوم الاثنين، الموافق 24 يوليو، للوفاء بمتطلبات صندوق النقد الدولي، بما في ذلك خفض قيمة البيزو الأرجنتيني لبناء احتياطات بالعملة الأجنبية.