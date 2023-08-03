الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لجنة قطاع الآثار بالمجلس الأعلى للجامعات تتفقد كلية الآثار بجامعة الأقصر

لجنة الآثار
لجنة الآثار

استقبل الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، الموافق 3 أغسطس 2023، لجنة قطاع الآثار التابعة للمجلس الأعلى للجامعات.

وأكد رئيس الجامعة، أن لجنة قطاع الآثار التابعة للمجلس الأعلى للجامعات تفقدت مبنى كلية الآثار في الجامعة، حيث تكونت اللجنة من الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار جامعة عين شمس، والدكتور عمر عبدالكريم، رئيس قسم ترميم الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة، والدكتور خالد الناغية أستاذ الآثار والخبير بلجنة قطاع الآثار.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن أعضاء اللجنة، كان برفقتهم الدكتور خالد عبدالنعيم عميد الكلية، وكل من الدكتور منصور النوبي والدكتور بدوي إسماعيل عمداء الكلية السابقين وجمال السيد أمين عام الجامعة المساعد، بالإضافة إلى الوكلاء ورؤساء الأقسام ومديري الوحدات.

كما تفقدت اللجنة المكاتب الإدارية، ومعامل قسم ترميم الآثار، ومكاتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومكتبة الكلية، والمتحف التعليمي، والمدرجات والقاعات الدراسية، ومقرات الوحدات المساندة، والوحدات ذات الطابع الخاص، والكنترول، ثم اختتمت اللجنة أعمالها بزيارة رئيس الجامعة والتقاط الصور التذكارية.

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جامعة الاقصر كلية الأثار المجلس الأعلى للجامعات لجنة الآثار جامعة القاهرة

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