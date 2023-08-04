الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

تعرف على مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 4-8-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي، كما تختلف بصورة شبه يومية مع اختلاف طول الليل والنهار، ويهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة؛ لأنها عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام ، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي حالة الطقس ودرجات الحرارة الجمعة 4-8-2023 . 

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 3-8-2023

مواقيت الصلاة في القاهرة 

المدينةالتاريخالفجرشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
القـاهـرة2023-08-034:37 ص6:15 ص1:1 م4:38 م7:47 م9:13 م

 

 

 

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مواقيت الصلاة في الإسكندرية 

المدينةالتاريخالفجرشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الأسكندرية2023-08-034:39 ص6:18 ص1:6 م4:45 م7:54 م9:22 م

 

 

مواقيت الصلاة في المحافظات 

المدينةالتاريخالفجرشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
طنطــا2023-08-034:36 ص6:15 ص1:2 م4:40 م7:49 م9:16 م
المنصورة2023-08-034:33 ص6:13 ص1:1 م4:39 م7:48 م9:16 م
الزقـازيق2023-08-034:35 ص6:13 ص1:0 م4:38 م7:47 م9:14 م
أسيــوط2023-08-034:46 ص6:20 ص1:1 م4:33 م7:42 م9:5 م
سـوهاج2023-08-034:46 ص6:19 ص12:59 م4:30 م7:39 م9:2 م
بنى سويف2023-08-034:41 ص6:17 ص1:2 م4:37 م7:46 م9:11 م
المنـيـا2023-08-034:45 ص6:20 ص1:3 م4:36 م7:46 م9:10 م
قـــنا2023-08-034:43 ص6:16 ص12:55 م4:25 م7:35 م8:57 م
أســوان2023-08-034:48 ص6:18 ص12:55 م4:19 م7:30 م8:50 م
مطـروح2023-08-034:49 ص6:29 ص1:17 م4:56 م8:5 م9:33 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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مواقيت الصلاة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء

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