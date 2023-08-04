تعرف على مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 4-8-2023
تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي، كما تختلف بصورة شبه يومية مع اختلاف طول الليل والنهار، ويهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة؛ لأنها عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام ، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي حالة الطقس ودرجات الحرارة الجمعة 4-8-2023 .
مواقيت الصلاة في القاهرة
|المدينة
|التاريخ
|الفجر
|شروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|القـاهـرة
|2023-08-03
|4:37 ص
|6:15 ص
|1:1 م
|4:38 م
|7:47 م
|9:13 م
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
|المدينة
|التاريخ
|الفجر
|شروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الأسكندرية
|2023-08-03
|4:39 ص
|6:18 ص
|1:6 م
|4:45 م
|7:54 م
|9:22 م
مواقيت الصلاة في المحافظات
|المدينة
|التاريخ
|الفجر
|شروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|طنطــا
|2023-08-03
|4:36 ص
|6:15 ص
|1:2 م
|4:40 م
|7:49 م
|9:16 م
|المنصورة
|2023-08-03
|4:33 ص
|6:13 ص
|1:1 م
|4:39 م
|7:48 م
|9:16 م
|الزقـازيق
|2023-08-03
|4:35 ص
|6:13 ص
|1:0 م
|4:38 م
|7:47 م
|9:14 م
|أسيــوط
|2023-08-03
|4:46 ص
|6:20 ص
|1:1 م
|4:33 م
|7:42 م
|9:5 م
|سـوهاج
|2023-08-03
|4:46 ص
|6:19 ص
|12:59 م
|4:30 م
|7:39 م
|9:2 م
|بنى سويف
|2023-08-03
|4:41 ص
|6:17 ص
|1:2 م
|4:37 م
|7:46 م
|9:11 م
|المنـيـا
|2023-08-03
|4:45 ص
|6:20 ص
|1:3 م
|4:36 م
|7:46 م
|9:10 م
|قـــنا
|2023-08-03
|4:43 ص
|6:16 ص
|12:55 م
|4:25 م
|7:35 م
|8:57 م
|أســوان
|2023-08-03
|4:48 ص
|6:18 ص
|12:55 م
|4:19 م
|7:30 م
|8:50 م
|مطـروح
|2023-08-03
|4:49 ص
|6:29 ص
|1:17 م
|4:56 م
|8:5 م
|9:33 م