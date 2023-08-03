إصابة شاب بطلق نارى فى ذراعه بشمال أسوان ونقله إلى المستشفى

شهدت قرية أبو وير بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، إصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارًا من نقطة المستشفى التابعة لدائرة المركز بفيد باستقبال شاب من قرية أبوير مصاب بطلق ناري في ذراعه، ولم يتبين السبب حتى الآن، وجاري تلقيه العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له بواسطة الفرق الطبية الموجودة بالمستشفى.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى المستشفى لمعاينة الشاب الذي أصيب إثر الواقعة ومعرفة التفاصيل اللازمة، وتبين أن الشاب يدعى حسن محمد حسن، يقيم بقرية أبوير التابعة لدائرة مركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، ولم يتبين سبب إصابته بطلق النار.

ويكثف رجال المباحث بمركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان جهودهم لمعرفة السبب وراء إطلاق النار على الشاب، والقبض على المتهم في الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.