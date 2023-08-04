الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طرق الدفع الإلكترونى الخاصة بتظلمات الثانوية العامة 2023

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

كثُر البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، عن الطريقة الخاصة بتقديم التظلمات الخاصة بالثانوية العامة لعام 2023- 2024، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن استقبال تظلمات الطلاب هذا العام 2023، وتفعيل قبول التظلم، والدفع الإلكتروني.

متاح.. لينك موقع تظلمات الثانوية العامة 2023

ويرصد "الدستور" طرق الدفع الإلكتروني الخاصة بتظلمات الثانوية العامة 2023، في سياق السطور التالية.

  • يجب على الطالب أن يعمل على ملئ البيانات المطلوبة.
  • ومن ثم يعمل الطالب الذي يعمل تقديم التظلم تحديد المواد المطلوب التظلم منها.
  • يتلقي الطالب رسالة يوم وتاريخ التظلم.
  • ومن ثم التوجه لمقر التقدير المركزي للطالب أو مع ولي الأمر بدون اصطحاب مدرس المادة.
  • يجب على الطالب الذي قدم التظلم، أن يلتزم بالموعد المحدد للاطلاع، حيث أنه  من يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.
  • تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي لك ولولي الأمر.
  • يمكن لمن قدّم التظلم الاطلاع على نسخة ضوئية من ورق الإجابة وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها.

 

لينك تظلمات الثانوية العامة 2023 - 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم، اليوم عبر الموقع الرسمي الخاص بتظلمات الثانوية العامة لعام 2023 - 2024، وذلك من خلال الدخول على هذا الرابط التالي: https://tazalom.emis.gov .eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F 

ومن ثم متابعة الموقع بعد التسجل، لمتابعة طلب التظلم، أو لتلقي رسالة من الموقع بتاريخ ومكان التظلم.

 

نتيجة الثانوية العامة لعام 2023

يُجدر الإشارة إلى أن نتيجة الثانوية العامة 2023، حساب درجات نتيجة الثانوية العامة 2023 بالنسبة المئوية، وإن حصل طالب نتيجة الثانوية العامة 2023 على مجموع 300 درجة يقوم بضربهم في 100 وقسمة الناتج على 410 لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 بالنسبة المئوية.

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أعلنت وزارة التربية والتعليم طرق الدفع الالكتروني تظلمات الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة 2023 التظلمات الخاصة بالثانوية العامة

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