الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هدفان ملغيان فى مباراة الزمالك والنصر بالبطولة العربية (فيديو)

هدف الزمالك
هدف الزمالك

شهدت مباراة الزمالك والنصر السعودي ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة العربية، كأس الملك سلمان، إلغاء هدفين.

 

وتجرى الآن أحداث المباراة والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

وسجل سيف الدين الجزيري هدف التقدم للزمالك في الدقيقة السادسة من بداية المباراة بعد كرة طولية لعبت له خلف مدافعي فريق النصر وانفرد بالحارس وراوغه وسجل الكرة في المرمى، ولكن الحكم المساعد أشار لوجود حالة تسلل.

وسجل فريق النصر الهدف الأول في مرمى نادي الزمالك بالدقيقة الثامنة من الشوط الأول من رمية تماس نفذت لتاليسكا ومررها ناحية عبدالرحمن غريب الذي انفرد بالحارس محمد صبحي وسدد الكرة فوقه وسكنت الشباك، ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

 

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