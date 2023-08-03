"هلا بيك يا مدلع".. أحدث أعمال أحمد سعد الغنائية خلال أيام

يستعد المطرب أحمد سعد لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان “هلا بيك يا مدلع” خلال أيام قليلة، وذلك بعد سلسلة من النجاحات منذ بدء موسم الصيف الجاري.

وطرحت الجهة المنتجة لأغنية “هلا بيك يا مدلع” البوستر الرسمي للأغنية الذي تصدره النجم أحمد سعد بأجواء مبهجة تناسب موسم الصيف الجاري، وكان “سعد” حقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بأغانيه الجديدة التي طرحت مؤخرًا وهي “اختياراتي” و“إيه اليوم الحلو ده” و“ليالي”.

وطرح أحمد سعد، الأيام الماضية، فيديو كليب أغنية “يا ليالي” على طريقة الديو بالتعاون مع المطربة والفنانة روبي في عمل غنائي يجمع بينهما لأول مرة، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون أحمد سعد وروبي في فيديو كليب "يا ليالي" مع كل من الشاعر الغنائي فلبينو، وألحان وتوزيع موسيقي كل من أحمد طارق يحيى، وإسماعيل نصرت، ومهندس الصوت هاني محروس، والفيديو كليب من إخراج المخرج أحمد عبدالواحد.

