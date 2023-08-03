الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"هلا بيك يا مدلع".. أحدث أعمال أحمد سعد الغنائية خلال أيام

هلا بيك يا مدلع
هلا بيك يا مدلع

يستعد المطرب أحمد سعد لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان “هلا بيك يا مدلع” خلال أيام قليلة، وذلك بعد سلسلة من النجاحات منذ بدء موسم الصيف الجاري.

وطرحت الجهة المنتجة لأغنية “هلا بيك يا مدلع” البوستر الرسمي للأغنية الذي تصدره النجم أحمد سعد بأجواء مبهجة تناسب موسم الصيف الجاري، وكان “سعد” حقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بأغانيه الجديدة التي طرحت مؤخرًا وهي “اختياراتي” و“إيه اليوم الحلو ده” و“ليالي”.

وطرح أحمد سعد، الأيام الماضية، فيديو كليب أغنية “يا ليالي” على طريقة الديو بالتعاون مع المطربة والفنانة روبي في عمل غنائي يجمع بينهما لأول مرة، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون أحمد سعد وروبي في فيديو كليب "يا ليالي" مع كل من الشاعر الغنائي فلبينو، وألحان وتوزيع موسيقي كل من أحمد طارق يحيى، وإسماعيل نصرت، ومهندس الصوت هاني محروس، والفيديو كليب من إخراج المخرج أحمد عبدالواحد.
 

الهتاف الأيام الماضية أغنية “هلا بيك يا مدلع” أغاني اختياراتي احمد سعد ا أحمد سعد

الأكثر قراءة

مشروع إسكان سور مجرى العيون.. "تحفة فنية" فى مصر القديمة بعد التطوير (صور)

قبل لقاء الليلة.. قرار صادم من فيفا بشأن عقوبة كهربا

تفاصيل تسمم هبة مجدى ونجلتها بسبب وجبة من مطعم شهير بالتجمع

إحالة مسؤولين بالمركزي للمحاسبات في أكبر قضية هجرة للأردن والنمسا وإيطاليا للجنايات

الأب قتل طفله بجرعة آيس.. والأم: ربنا يحرق قلبه

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى