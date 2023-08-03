الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

24 وكيلًا بقطاع التعليم والطلاب بجامعة بنى سويف

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عدة قرارات بقيام 24 عضو هيئة تدريس بأعمال وكلاء بقطاع التعليم والطلاب حتى 31 /7 /2024.

 شملت القرارات قيام الدكتور تامر محمد سعيد حفناوي بأعمال وكيل كلية الطب البشرى، والدكتور هنداوي عبداللاهي حسن بأعمال وكيل كلية الخدمة الاجتماعية التنموية، والدكتور فهد كمال الدين ثابت الشريف بأعمال وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور وزير وزير عبدالوهاب بأعمال وكيل كلية الآداب، والدكتور عاطف فضل أمين بأعمال وكيل كلية التكنولوجيا والتعليم، والدكتورة شهيره فوزى المنشاوي بأعمال وكيل كلة الصيدلة.

والدكتور أحمد فتحي إبراهيم بأعمال وكيل كلية الهندسة، والدكتور بكار رمضان عبدالحليم بأعمال وكيل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والدكتورة هبة الله محمد عبدالحليم بأعمال وكيل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، والدكتور صلاح معوض محمد بأعمال وكيل كلية العلوم، والدكتور ضياء الدين مصطفى عبده بأعمال وكيل كلية الفنون التطبيقية.

 وشملت القرارات أيضاً قيام الدكتور عيد أحمد أبوبكر بأعمال وكيل كلية التجارة، والدكتورة أمل عبدالغني قرني بأعمال وكيل كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة، والدكتور رمضان على حسن بأعمال وكيل كلية التربية، والدكتورة سهام محمد الموفي بأعمال وكيل كلية التمريض، والدكتور شعبان غانم صابر بأعمال وكيل كلية علوم الأرض، والدكتور عرفة مشرف سليمان بأعمال وكيل كلية الطب البيطري.

والدكتورة أسماء محمد على بأعمال وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور محمد نور السيد بأعمال وكيل كلية السياسة والاقتصاد، والدكتورة شيرين إبراهيم طه بأعمال وكيل كلية العلاج الطبيعي، والدكتور محمد عبدالحكيم عبدالعال بأعمال وكيل كلية طب الأسنان، والدكتور هشام أحمد محمود بأعمال وكيل كلية الحقوق، والدكتور أحمد محمد هاشم بأعمال وكيل كلية الألسن، والدكتور رأفت محمد جلال إبراهيم بأعمال وكيل كلية الزراعة.

الدكتور منصور حسن بني سويف رئيس جامعة بني سويف عضو هيئة تدريس كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية كلية الخدمة الاجتماعية

الأكثر قراءة

قبل لقاء الليلة.. قرار صادم من فيفا بشأن عقوبة كهربا

تفاصيل تسمم هبة مجدى ونجلتها بسبب وجبة من مطعم شهير بالتجمع

مشروع إسكان سور مجرى العيون.. "تحفة فنية" فى مصر القديمة بعد التطوير (صور)

قناة الحياة تذيع حفل وائل الفشنى على الهواء ضمن فعاليات مهرجان العلمين

أول تعليق من "الآثار" حول غلق منطقة الأهرامات لمدة شهرين

نيابة الرمل بالإسكندرية توضح ملابسات واقعة سيدة الثلاجة المقتولة على يد عاطل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى