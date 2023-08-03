الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المصرى يهاجم الأهلى بمروان حمدى فى ربع نهائى الكأس

جريدة الدستور

أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق المصري، تشكيل فريقه الذي يخوض به المواجهة أمام الأهلي في اللقاء الذي يستضيفه استاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

يدير اللقاء عبدالعزيز السيد حكمًا للساحة، ومعه أحمد توفيق طلب وأحمد صلاح مساعدان، إضافة إلى هشام الفلال حكمًا رابعًا، فيما يتولى عمرو الشناوي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله شريف عبدالله.

ويقود مروان حمدي هجوم المصري في لقاء اليوم إلى جانب إلياس الجلاصي

جاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى ، محمد دبش، حسين السيد

خط الوسط: إيزي إيمكا، حسن علي، إسلام عطية ، إلياس الجلاصي ، عمرو سعداوي

خط الهجوم: مراون حمدي

ضمت دكة البدلاء كلا من: عصام ثروت، محمد شحاتة، إسلام أبوسليمة، أحمد عماد، زياد فرج، عماد بوبكر، عمرو المرسي، وإسلام المزين.

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