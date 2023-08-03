قبل لقاء الليلة.. قرار صادم من فيفا بشأن عقوبة كهربا

اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA” قرارًا جديدًا بشأن أزمة محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب نادي الأهلي، مع فريقه السابق الزمالك.

وسبق أن قررت المحكمة الرياضية “كاس” تغريم كهربا 2 مليون دولار لصالح نادي الزمالك كتعويض عن الإخلال عن العقد بدون سبب + 5% فائدة سنويًا على المبلغ المذكور اعتبارًا من 20 يونيو 2019 حتى تاريخ الدفع، ولم يسدد كهربا الغرامة رغم انقضاء الفترة التي توجب عليه سدادها خلالها.

وكشفت مصادر، لـ«الدستور»، عن أن الاتحاد الدولي اتخذ قرارًا اليوم بإيقاف كهربا لمدة 6 أشهر ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لحين سداد الغرامة وبمجرد سدادها سيتم رفع الإيقاف عنه.

كما قرر فيفا تغريم اللاعب 30 ألف فرانك سويسري لصالح الاتحاد، ومن المنتظر أن يصل خطاب القرار إلى جميع الأطراف المعنية بالأزمة خلال الأيام المقبلة.