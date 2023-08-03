مصرع عامل بماس كهربائى فى طريق البلاجات بالإسماعيلية

لقى عامل في العقد الرابع من العمر مصرعه اليوم الخميس، صعقاً بالكهرباء في طريق البلاجات بمحافظة الإسماعيلية نقل إلى المستشفى لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

وتلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من العميد محمود العزازي مأمور مركز شرطة الإسماعيلية يفيد بوصول شخص في الأربعينيات من العمر جثة هامدة إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

ووجه اللواء هشام مروان بانتقال قوات الشرطة إلى مكان الواقعة وفحص ملابساتها للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة فيما حررت الشرطة محضر بالواقعة.

وأشارت التحريات الأولية لضباط المباحث الجنائية، في مركز شرطة الإسماعيلية إلى تعرض العامل للصعق بالكهرباء خلال وجوده في مقر عمله بإحدى الشركات بطريق البلاجات.