35 عامًا وعزباء.. مَن هى داليدا خليل التى ظهرت مع عمرو دياب فى الساحل؟

حالة من الجدل أثارها الفنان عمرو دياب خلال الساعات القليلة الماضية بعد انتشار صورة له رفقة فتاة تدعى داليدا خليل عبر منصات التواصل مرورًا بمحركات البحث "جوجل" حيث تداول المستخدمون صورًا سريعًا ما انتشرت بشكل كبير وواسع.

وتساءل جمهور رواد السوشيال ميديا عبر موقع "فيسبوك" عن الفتاة التي كانت رفقة الهضبة في الصور التي انتشرت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مع المطرب الكبير في الساحل الشمالي التي صاحبها تعليق قالت فيه داليدا:"الروح، الأسطورة عمرو دياب".

"الدستور" يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن داليدا:

هى ممثلة ومغنية لبنانية صاعدة، مواليد 16 فبراير 1988 بلبنان (35 عامًا) وهى ابنة شقيق الفنانة اللبنانية الكبيرة لورا خليل.

عشقت "داليدا" الفن منذ نعومة أظافرها، إلا أنه قُدر لها أن تدخل عالمه في 2007، وذلك من خلال دورها في مسلسل "فيفتي فيفتي"، لتستمر في عالم الفن وقدّمت الكثير من الأعمال الفنية وصلت لـ30 عملًا.

• داليدا عزباء وتعيش مع والدتها وأشقائها، ولا تتحدث كثيرًا عن حياتها الشخصية في الإعلام والصحافة وتفضل أن يكون الحديث عن أعمالها الفنية فقط.

أشهر الأعمال الفنية لـ"داليدا"

قدمت دور (ميرا) المميز في مسلسل (أجيال) عام 2010 بالاشتراك مع يوسف "وورد الخال"، "حلوة وكذابة" عام 2012، و"العشق المجنون" عام 2013، و"العراب" عام 2015، و"سكت الورق" عام 2018، و"سر" عام 2020.

انطلقت بعدها وشاركت في أعمال عديدة بعضها عربية، أبرزها مسلسل "هوجان" المصري إنتاج 2019، فضلًا عن مشاركتها في بعض البرامج المعروفة مثل "ديو المشاهير" في عام 2017، و"شط بحر الهوى" إنتاج عام 2016.

حظيت "داليدا" بالعديد من الألقاب التي تدور حول جمالها منها: "ملكة جمال الشمال" و"ملكة جمال الدراما اللبنانية"، بجانب حصولها على جائزة "موريكس دور" لعام 2012 كأفضل ممثلة صاعدة.