الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

24 وكيلًا جُددًا بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنى سويف

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عدة قرارات بقيام 24 عضو هيئة تدريس بأعمال وكيل بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة حتى 31 /7 /2024.

شملت القرارات قيام الدكتور هاني حامد على الدسوقي بأعمال وكيل كلية الطب البشري، والدكتور فضل محمد أحمد بأعمال وكيل كلية الخدمة الاجتماعية التنموية، والدكتور أحمد بهاء محمد بأعمال وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتورة عزة فاروق عبدالمعبود بأعمال وكيل كلية الآداب، والدكتورة مرفت محمد رفعت بأعمال وكيل كلية التكنولوجيا والتعليم، والدكتور أحمد محمد محمد التهامي بأعمال وكيل كلية الهندسة، والدكتور الماحي محمد حسن بأعمال وكيل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والدكتورة منال جمال الدين محمد بأعمال وكيل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

والدكتورة ولاء جمال محمود حزين بأعمال وكيل كلية العلوم، والدكتور محمد حامد ضيف الله بأعمال وكيل كلية الفنون التطبيقية، والدكتور عصمت سيد سليمان بأعمال وكيل كلية التجارة، والدكتورة منى كمال أمين عبدالعاطي بأعمال وكيل كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، والدكتور أحمد فكري أحمد بهنساوي بأعمال وكيل كلية التربية.

وشملت القرارات أيضا قيام الدكتورة حنان الزبلاوي حسن مندور بأعمال وكيل كلية التمريض، والدكتور حسام الدين عبدالرازق هواري بأعمال وكيل معهد دراسات علوم المسنين، والدكتورة صفية محمد علي بأعمال وكيل كلية علوم الأرض، والدكتورة نرمين عاطف حلمي بأعمال وكيل كلية الطب البيطري، والدكتورة ولاء محمد عطية بأعمال وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة.

والدكتور مسعد محمد إسماعيل الغايش بأعمال وكيل كلية السياسة والاقتصاد، والدكتور تامر إبراهيم أبوزيد بأعمال وكيل كلية العلاج الطبيعي، والدكتور مازن أحمد محمود بأعمال وكيل كلية طب الأسنان، والدكتورة فاطمة محمد عبدالعليم بأعمال وكيل كلية الحقوق، والدكتورة سماء إمام محمود الدق بأعمال وكيل كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، والدكتور عادل محمد جودة بأعمال وكيل كلية الزراعة.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي الدكتور منصور حسن الطب البيطري جامعة بني سويف رئيس جامعة بني سويف

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