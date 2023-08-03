الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحوار الوطني.. هايدي الفضالي: طالبت بتوفير نفقة مؤقتة للزوجة بمجرد الطلاق

هايدي فضالي
هايدي فضالي

قالت هايدي فضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا وعضو مجلس الأسرة العربية، إن مناقشات الحوار الوطني اليوم، شملت تأثير الطلاق على تماسك الأسرة المصرية.

وأضافت "فضالي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن جلسة اليوم، ناقشت بعض الأمور الهامة ومنها “الكد والسعاية، والنفقة، والطاعة”، ومشاركة المرأة زوجها في العمل، وحق الزوجة في الميراث.

وأشارت إلى أنها أوصت بتوفير نفقة مؤقتة للزوجة بمجرد الطلاق، لضمان توفير الأمان الاقتصادي لها، وأن تحكم بها محاكم الأسرة بأول جلسة للمحكمة، حتى تستطيع الأسرة توفير الرعاية اللازمة لها وللأطفال.

انطلقت منذ قليل، الجلسة الخاصة لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني من مجلس الوزراء حول إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب، وبالتوازي تعقد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، جلستها المقررة لمناقشة موضوعات مشكلات ما بعد الطلاق والطاعة والنفقة والكد والسعاية، وذلك ضمن المحور المجتمعى، بالحوار الوطني.

وشهدت الجلسة حضور ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، والمستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وخالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي، وزير الشباب السابق، ومحمد سلماوي، رئيس اتحاد كتاب مصر السابق، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وجمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وبعض الخبراء والمعنيين بموضوع الجلسة.

الأسرة العربية أسرة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرئيس عبد الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة المصرية الحوار الوطن الحوار الوطنى الوطني للتعليم النواب والشيوخ المستشار محمود فوزي المحور المجتمعي في الحوار الوطني

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