الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات طلاب الدراسات العليا

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر خلال جولته

تفقّد د.سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث لجان الامتحانات الشفهية لطلاب الدراسات العليا بقطاع كليات الجامعة بالدَّرَّاسة، وذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات الجامعة بالقاهرة الأقاليم؛ للوقوف على متابعة أعمال امتحانات الدراسات العليا الشفهية بمختلف قطاعاتها: «أصول الدين - اللغة العربية - الشريعة والقانون».

وخلال الجولة حرص رئيس الجامعة على الاستماع إلى الطلاب بنفسه؛ للوقوف على مستوى حفظ القرآن الكريم ومدى اتّقانهم له، وتفقد معظم اللجان التي يقوم عليها أساتذة أكفاء، وتضم أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وبعض عمداء كليات جامعة الأزهر. 

من ناحية أخرى، قام الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بجولة تفقدية؛ للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات الشفهية لطالبات الدراسات العليا بمختلف القطاعات بفرع البنات، والتي تعقد بمقر مركز الحاسب الآلي بفرع البنات؛ للاطمئنان على سير العمل بها.

جاء ذلك بحضور د.عفاف أبو الفتوح، مديرة مركز الحاسب الآلي، والدكتور محمد السيد شريف المدير التنفيذي للمركز، والدكتورة فاطمة عبد المجيد هنداوي، وكيلة كلية الدراسات العليا بالقاهرة، والدكتور أبو بكر يحيى، وكيل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، الاستاذ فايز نصر الدين مدير عام الكمبيوتر التعليمي بقطاع المعاهد الازهرية.

جامعة الأزهر الامتحانات الشفهية طلاب الدراسات العليا أصول الدين اللغة العربية الشريعة والقانون

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