مصرع شقيقين في حادث تصادم على طريق المنصورة - أجا

شهد طريق المنصورة - أجا، مصرع شقيقين نتيجة حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بأخرى سيارة ملاكي في طريق أجا / سندوب بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانهما إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة أجا، بوصول شقيقين قد فارقا الحياة ادعاء حادث إلى مستشفى أجا العام.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة أجا بقيادة العميد تامر يحيى مأمور مركز أجا، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص، تبيَّن مصرع حسام عماد الدين محمد، وشقيقه حازم عماد الدين محمد، نتيجة تصادم سيارة نقل ثقيل، بأخرى ملاكي كانوا يستقلونها، وذلك بطريق أجا سندوب.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أجا العام، ورفع تلفيات الحادث وإعادة حركة المرور لطبيعتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.