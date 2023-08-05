اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس ورشنوفيوس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى استشهاد القديس ورشنوفيوس.

وبهذه المناسبة، قال السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم استشهد القديس ورشنوفيوس. كان عالما تقيا ورعا ولما طلبوه للأسقفية هرب إلى بلدة طحمون (ورد في مخطوط جلجمون وربما قصد دلجمون). وبات عند أخوين مسيحيين محبين لله فظهر له ملاك الرب وأمره أن يمضي إلى الوالي ويعترف بالمسيح ، ولما استيقظ أعلم الأخوين بما رأي فاتفقوا معا وأتوا إلى الوالي واعترفوا باسم المسيح فعذبهم كثيرا ثم أخذهم معه إلى سنهور حيث عذبهم أيضا ثم أخذهم إلى صا وجمع جميع المعترفين وقرأ عليهم أمر الملك بعبادة الأوثان فوثب هذا القديس وخطف السجل وقطعه فغضب الوالي وأمر بطرحه في أتون النار . وهكذا نال إكليل الشهادة .